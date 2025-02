Thesocialpost.it - Rita De Crescenzo, l’influencer a processo per traffico di droga e spaccio: “La consumavo ma non l’ho mai venduta”

napoletanaDeè attualmente sottocon l’accusa didi. I fatti risalgono al 2015, mentre il suo arresto è avvenuto nel 2017 al termine di un’indagine che ha portato a un blitz delle forze dell’ordine contro il clan Elia del Pallonetto di Santa Lucia.Leggi anche: Roccaraso, le telecamere dell’albergo riprendono la caduta di Luca PalmegianiUdienza rinviata, la difesa parla di “fatti del passato”Oggi si sarebbe dovuta tenere la requisitoria del pm, ma l’udienza è stata rinviata per l’impedimento di uno degli avvocati degli imputati. Secondo l’ordinanza, la tiktoker è accusata di cessione di stupefacenti e di aver gestito una rete di clienti propri, rifornendosi da un altro pusher.Non presente in aula, Deha pubblicato un video su TikTok, dichiarando che si tratta di “fatti del passato”, già raccontati in precedenza.