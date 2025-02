Liberoquotidiano.it - Rita De Crescenzo, la tiktoker di Roccaraso a processo: droga, accuse pesantissime

"Sono cose del mio passato, non fanno più parte della mia vita. Volete sporcarmi adesso che sto vivendo un momento bello".De, la controversanapoletana, famosa da ultimo per essere stata la principale 'animatrice' dei viaggi di pullman a, ha replicato sullo stesso social che l'ha resa famosa alla notizia della sua imputazione in unper. "Sono cose vecchie, che io ho già raccontato, non fanno parte più della mia vita. Dovete fare sempre casini, mo che è il mio momento, un momento bello che sto passando volete sporcarmi. Lasciatemi in pace, in passato tutti quanti abbiamo fatti i peccati", ha aggiunto, con il sito del Mattino alle spalle che riporta la notizia. @dereal #greenscreen ? suono originale -deLa donna è imputata in un, la cui udienza di oggi - mercoledì 19 febbraio - è stata rinviata, su una rete di spaccio dinell'area del Pallonetto di Santa Lucia, nel centro di Napoli.