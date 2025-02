Rita De Crescenzo a processo per spaccio di cocaina, la tiktoker di Roccaraso contattava clienti e aiutava nella vendita al dettaglio

Leggi su Open.online

Avrebbe fatto parte di un’associazione finalizzata allo smercio di: questa è l’accusa di cui deve rispondere davanti alla procura di NapoliDe, lanapoletana celebre per aver mosso duecento autobus verso la località sciistica di. Ila carico della 45enne, che nel 2017 era stata arrestata con l’accusa didi droga ed è già stata coinvolta in numerose indagini su alcuni dei clan più potenti della camorra, è stato finora rinviato per un impedimento da parte di un avvocato. A rivelarlo è Il Mattino, secondo cui l’associazione specializzata nel traffico di droga avrebbe operato principalmente tra i vicoli del Pallonetto di Santa Lucia, nel quartiere San Ferdinando.L’accusa di: Defaceva da tramite con iSecondo l’accusa, la influencer al centro della querelle sul turismo mordi e fuggi, avrebbe procacciato a Bruno Pugliese – presunto capo dell’organizzazione – gli acquirenti.