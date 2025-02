Ilrestodelcarlino.it - Ristorante ‘Carlo’, boccone amaro per la terrazza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune vince la battaglia al Consiglio di Stato contro il. La vicenda andava avanti da alcuni anni, fin da quando gli uffici tecnici del Comune rilevarono abusi edilizi nel, sia al piano terra che sullapanoramica dove si accomodano i clienti di Fulvio Binotti, il titolare. Nel 2021 il Comune presentò l’ordinanza e diffida di demolizione delle opere abusive che comprendevano un ampliamento al piano terra sul lato Cattolica per una trentina di metri quadrati, l’ampliamento dell’ingresso del barper altri 9 metri quadrati, un allargamento del barper consentire la lavorazione del pesce, uno spazio misurato in poco meno di 6 metri quadrati. Ma il principale oggetto del contendere era lache ha reso noto il locale, una superficie di quasi 74 metri quadrati resa possibile grazie a una copertura in materiale plastico sostenuta da una struttura in legno e alluminio.