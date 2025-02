Messinatoday.it - Risanamento e polemiche, Giorgianni solidarizza con Scurria: "Anche io rimossa da Arismè per scelte politiche"

Leggi su Messinatoday.it

Continua a incassare attestati di stima e solidarietà Marcello, a poche ore dalla revoca ufficiale del suo mandato come sub commissario al. Mentre la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano annuncia battaglia con un inequivocabile "Non finisce qui" scritto su Facebook.