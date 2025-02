Secoloditalia.it - Ripensare le metropoli: la sfida di una città moderna a metà strada tra uomo e natura

Lemoderne sono organismi viventi in continua trasformazione, testimoni di un progresso che spesso corre più veloce della nostra capacità di adattamento. È possibilegli ambienti urbani per trasformarli in spazi sostenibili e a misura d’?LatraLadell’urbanizzazione sostenibile impone un ripensamento profondo delle modalità con cui costruiamo e abitiamo le. Il concetto di biofilia, ovvero la connessione innata tra essere umano e, assume un ruolo centrale in questa evoluzione. Infatti, l’integrazione di elementili nei contesti urbani – come parchi, tetti verdi, corridoi ecologici e facciate vegetali – non solo migliora la qualità dell’aria e riduce l’effetto isola di calore, ma incide positivamente anche sulla salute mentale e sul benessere dei cittadini.