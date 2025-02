Spazionapoli.it - Rinvio a giudizio per De Laurentiis: tre anni di irregolarità

Chiesto ilper il presidente del Napoli Aurelio De: accusato di falso in bilancio Lo scorso novembre la chiusura delle indagini, ora la svolta: il mondo Napoli apprende la notizia deldi Aurelio De. Infatti, come riporta ANSA, i pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano hanno chiesto di avviare il processo per il presidente azzurro con l’accusa di falso in bilancio. Chiesto il processo anche per l’amministratore delegato del club Andrea Chiavelli.Il reato contestato dalla magistratura è per il falso in bilancio registrato tra il 2019 e il 2021, in particolare per le presunte plusvalenze fittizie registrate con l’acquisto di Manolas e Osimhen.