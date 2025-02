Lanazione.it - Rinnovo metalmeccanici. Oggi sciopero e presidio

Fim, Fiom e Uilm territoriali hanno proclamato pertre ore di. "Nonostante la buona riuscita delle prime 8 ore di- si legge in una nota - la trattativa per ildel Contratto nazionale Federmeccanica-Assistal non riparte. Causa dello stallo sono le posizioni di estrema rigidità e chiusura delle aziende metalmeccaniche e delle associazioni datoriali. Continuiamo quindi la mobilitazione per conquistare la riapertura del tavolo e iniziare finalmente ad affrontare i temi e le rivendicazioni della nostra piattaforma, votata e sostenuta da centinaia di migliaia di metalmeccaniche e". Previsti vari presìdi: per Firenze, Scandicci e la Piana davanti a Thales Italia, presenti i segretari generali Capilli (nella foto), Angelini e Nacci, poi anche davanti a Comesca, Sesa, Laika Caravans e, per Valdarno e Valdisieve, davanti a ciascuna azienda.