Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie, Juve decisa a trovare al più presto l’intesa con l’agente: nuova scadenza e ingaggio, tutti i dettagli

di RedazionentusNews24al piùcondel possibile nuovo accordoL’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare del futuro di Weston, centrocampista che via via si è ripreso lantus dopo essere stato molto vicino a doverla salutare la scorsa estate.I bianconeri ora vogliono blindare il centrocampista americano con un nuovo contratto. L’idea del club è quella dial piùcon il suo entourage per unfino al 2028 con opzione per un altro anno a circa 3 milioni a stagione. Anche per allontanare le sirene dalla Premier League.Leggi suntusnews24.com