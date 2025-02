Ilrestodelcarlino.it - RinnoviAmo: "Infrastrutture dalla Regione". I Verdi: "No allo spreco di soldi pubblici"

Dopo l’annuncio della nuova rotta di Go To Fly che, da giugno, opererà anche su Vienna, si è riacceso il dibattito sul Ridolfi. Sotto i riflettori c’è ancora l’idea avanzata dal governatore de Pascale di poter far entrare lanella società di gestione. "L’interesse manifestatoè un segnale positivo – commenta Michele Fiumi, esponente diForlì –, ma il ruolo delle istituzioni non deve essere quello di risanare le posizioni debitorie di società private, quanto creare condizioni favorevoli per lo sviluppo". Laquindi dovrebbe "investire inche permettano al Ridolfi di consolidarsi come uno scalo strategico", Fra questi "collegamenti ferroviari e di trasporto pubblico più efficienti tra Forlì, Bologna e altre città, che consentirebbero una gestione più fluida dei flussi di passeggeri, aumentando l’attrattività per i vettori".