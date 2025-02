Sport.quotidiano.net - Rimini ritorna patria dei bomber. Ma ora bisogna confermarsi

Appena tre gol subiti nelle otto gare del girone di ritorno. Ma a fare notizia, oggi, in casa, sono i nove realizzati nelle ultime quattro gare. Coppa Italia compresa. La squadra di Buscè è tornata a mettere la testa fuori dal guscio e i risultati nelle ultime due settimane si sono visti tutti. Le tre vittorie della scorsa settimana contro Ascoli e Spal in campionato, e Trapani in coppa, rendono anche più dolce quell’amaro pareggio con il Perugia. Che, però, ha segnato il risveglio del, dopo un periodo di assopimento. Ora viene il bello. Negli ultimi giorni di febbraio, ma soprattutto il prossimo mese, i biancorossi avranno la possibilità di confermare quanto di buono si è visto nell’ultimo periodo. Per saperne di più sulla coppa bisognerà attendere i primi giorni di aprile.