Rimini esce ubriaco dalla fiera della birra | provoca maxi tamponamento

, 19 febbraio 2025 – Una giornata trascorsa tra gli stand di “Beer & Food Attraction”, ladi(in programma fino a ieri), si è conclusa nel peggiore dei modi per un automobilista che, dopo aver tracannato qualche ‘bionda’ di troppo, ha innescato unnel tardo pomeriggio di lunedì. L’incidente si è verificato intorno alle 19.30 lungo il tratto riminesevia Emilia, nei pressi del ristorante “Locanda di San Martino”, dove la Statale si restringe da due a una corsia. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’uomo, procedendo in direzione nord verso il casello dell’autostrada, con l’intento di fare ritorno a casa dopo la giornata trascorsa in, non avrebbe notato il rallentamento delle vetture che lo precedevano. Non rispettando il limite di velocità di 50 km/h imposto in quel tratto, ha finito per tamponare violentemente il veicolo davanti a lui.