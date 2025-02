Latinatoday.it - Rifiuti, notifiche digitali anche per la Tari

Leggi su Latinatoday.it

per laper i residenti del Comune di Latina. L’amministrazione di piazza del Popolo, grazie a finanziamenti Fesr e Pnrr, sta ampliando la suazzazione, come emerso in commissione Pianificazione. Le sanzioni di Polizia locale (contravvenzioni al codice della.