Riecco Hummels, N'Dicka onnipresente, Mancini col sorriso: la Roma parte dalla difesa

Si carica laalla vigilia della sfida contro il Porto, un dentro-fuori che non lascia spazio a seconde occasioni. Dopo l’eliminazione della Coppa Italia ed il ritardo in campionato, non sono ammessi passi falsi in quello che è diventato l’obiettivo primario della squadra, tant’è che Ranieri tiene la guardia alta in conferenza stampa. Tornerà la miglior versione dei giallorossi all’Olimpico, e il tutto sembra poter partire da quel magico terzetto diche manca al completo addirittura da 5 partite di fila, dal 2-0 rifilato all’Eintracht Francoforte.Dall’ultima del girone al ritorno dei play-off di Europa League dunque per rivederetutti insieme, perché questa sembra essere l’idea di Ranieri a poco più di 24 ore dal match. L’attesa è soprattutto per l’ex Borussia Dortmund, fuori dal campo da 3 gare di seguito ma necessario per esperienza e leadership in gare come questa.