Lanazione.it - Ridurre inquinamento e traffico: a Firenze il corriere Amazon arriva con le cargo bike elettriche

Leggi su Lanazione.it

, 19 febbraio 2025 – Consegne con una super bicicletta, ecco la nuova frontiera sostenibile messa a punto dae lanciata aoggi, 19 febbraio. Si tratta della prima sperimentazione in Italia con. Il servizio ha l’obiettivo di contribuire ale emissioni di CO2, migliorare la qualità dell'aria e mitigare la congestione delnel centro città del capoluogo toscano. E verrà operato dal nuovo hub di micromobilità introdotto in città, il primo a utilizzarea quattro ruote con pedalata assistita., ad oggi, ha introdotto la micromobilità in 7 città italiane: Milano, Napoli, Genova, Bologna, Roma e Trento, utilizzanoscooter elettrici a zero emissioni allo scarico per effettuare le consegne dell'ultimo miglio.