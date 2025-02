Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione, oltre 5 milioni e mezzo per sistemare la strada per Loro Piceno

Sono stati finanziati i lavori di ripristino della provinciale– Macina di Mogliano. L’intervento, che vede Anas come soggetto attuatore, prevede la spesa complessiva di 5e 700mila euro e sarà fondamentale per la sistemazione della principale arteria che attraversa il territorio. L’opera rientra nell’ordinanza speciale del commissario Castelli del 3 febbraio, "finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle strade provinciali e comunali".