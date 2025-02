Internews24.com - Ricci Inter, il regista del Torino in cima alle preferenze: gli altri nomi per il centrocampo

di Redazione, ildelindei nerazzurri: gliper ilda Ausilio e MarottaGli uomini del calciomercatohanno già iniziato a rifondare ildel prossimo anno con l’innesto di Petar Sucic, ma Ausilio e Marotta non hanno intenzione di fermarsi e il nome di Samueledel, come sottolineato dal Corriere dello Sport, resta sempre in– «Non solo Sucic. L’tiene sotto controllo un altro giovane centrocampista, Gustavo Sà, 20enne portoghese, del Famaliçao. Uno 007 nerazzurro era presente al match con il Vitoria Guimaraes dell’8 febbraio, terminato 0-0. Nel 2-0 in casa del Gil Vincente, di lunedì sera, Sà ha fatto un assist. Avendo aggiunto Sucic, è difficile ora immaginare un nuovo innesto di prospettiva in mezzo al campo.