Ribaltone in Serie A firma fino al 2026 | tutte le novità

La scelta è stata fatta ed è già ufficiale: Chivu al Parma, eccoleche il tecnico porterà con sé in gialloblùCambiare un allenatore e farlo restando in scia con un progetto tattico sembra una cosa banale e inevitabile, ma il calcio ci ha insegnato come non sia poi così scontato. Il Parma, avendo deciso di chiudere il proprio percorso con Fabio Pecchia sceglie un tecnico ambizioso, che deve iniziare da qui la sua esperienza tra i professionisti, ma che quanto al progetto tattico si basa sul 4-3-3, esattamente l’idea da cui è nato questo Parma.Cristian Chivu arriva inA a 44 anni, dopo sei anni nel vivaio dell’Inter, la squadra con cui è stato in campo uno dei grandi protagonisti del Triplete con José Mourinho in panchina. Ha vinto una scudetto Primavera, il decimo, quello della stellina nerazzurra, nel 2021: in quella squadra c’erano Casadei e Fabbian, tanto per citare due volti noti della Under 21 e della nostra attualeA.