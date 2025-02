Metropolitanmagazine.it - Revocata l’amministrazione giudiziaria per Giorgio Armani Operation

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il tribunale di Milano ha revocatoper, la società industriale del gruppo. La sentenza era arrivata il 3 aprile scorso, dopo le indagini su un presunto sfruttamento del lavoro. La società in particolare si occupa dei processi produttivi delle collezioni di moda e degli accessori del gruppo.Non ci sarà piùperFW23 ph@Le indagini, svolte dai pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollonea, cercavano di capire se la società utilizzasse gli appalti per la produzione di opifici abusivi e il ricorso a manodopera cinese in nero e clandestina. Tuttavia la revoca arriva in via anticipata rispetto alla scadenza di 12 mesi fissata in origine. I motivi? “A seguito del virtuoso percorso compiuto dalla società nel solco delle prescrizioni impartite dal Tribunale.