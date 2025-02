Strumentipolitici.it - Requiem sull’Europa

Il summit in Francia organizzato dai leader europei è stato un flop dalle proporzioni gigantesche.Un altro passo falso di MacronL’iniziativa di Macron è solo l’ultimo dei passi falsi compiuti dal presidente francese, che in perenne ricerca di visibilità non ne azzecca più una. In questi mesi è riuscito ad affossare la stabilità politica interna, a battere in ritirata dall’Africa e adesso a far cadere il velo che copriva la pochezza della classe dirigente europea. Il vertice di Parigi ha infatti decretato che il Vecchio Continente è lacerato in modo insanabile, anche all’interno del club degli Stati più grandi. Soprattutto ha testimoniato che Bruxelles è un grandissimo bluff, che funziona benissimo per operazioni economiche o per legittimare attività di dumping sui Paesi più deboli, ma che è incapace di compattarsi quando è sotto pressione.