Juventusnews24.com - Renato Veiga a Prime Video: «Cercheremo di fare il meglio con quello che ci ha chiesto il mister. La cosa più importante per me è questa»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha parlato così ai microfoni diprima di PSV Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconeroha parlato prima del fischio d’inizio di PSV Juve, match per il ritorno dei playoff di Champions League, ai microfoni di.PAROLE – «Per me lapiùè la squadra, cercare di vincere e non è moltoinsieme a chi gioco».SULLE PRESTAZIONI – «Cerco diil, io e i miei compagni di squadra e questo succede ogni giorno».PER VINCERE – «diil nostroche ilci ha».Leggi su Juventusnews24.com