Regione intervista con Giuseppe Cangemi | Sosteniamo il lavoro e i territori

19 febbraio 2025- Il Lazio si trova in una fase cruciale per il suo sviluppo economico e infrastrutturale. Grazie ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e a una gestione più oculata delle risorse, laha l’opportunità di rafforzare settori chiave come il turismo, l’enogastronomia e le opere pubbliche. In questo scenario, il ruolo della politica regionale è fondamentale per garantire che gli investimenti siano mirati ed efficaci., vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, ha un’esperienza politica consolidata e conosce molto bene la macchina amministrativa. Lo abbiamo incontrato per fare il punto della situazione, a circa 2 anni dall’inizio del mandato, per capire quali prospettive e quali impegni di sviluppo per i prossimi anni.Il Lazio vanta un importante patrimonio turistico ed enogastronomico.