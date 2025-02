Ilrestodelcarlino.it - Reggiana L’analisi di Girma: "Sbagliamo l’ultima scelta"

Il primo flash era arrivato a Cremona, con il colpo di tacco che ha innescato il raddoppio di Vido, ma è contro il Frosinone che Natan– ieri ospite di Ceramica Rondine, nuovo sponsor di maglia – è finalmente riuscito a fornire una prestazione continua, abbinando qualità (che non gli è mai mancata) e quantità (che invece a volte latita). Adesso serve ‘soltanto’ qualche gol per aiutare lain questa lunga volata per la salvezza., innanzitutto a che livello siamo dal punto di vista fisico? A Frosinone è sembrato in crescita. "Sono vicino al 100%. Ora manca solo la continuità nel giocare partita dopo partita per essere al meglio". Dopo l’infortunio al ginocchio patito lo scorso aprile a Venezia sembrava potesse tornare già durante il ritiro e invece il suo rientro è slittato di diversi mesi: cos’è successo? "Non molte persone lo sanno, ma quest’estate ho dovuto fare un intervento per una ‘sport ernia’ che mi ha tenuto fuori per cinque mesi, con due volte in sala operatoria.