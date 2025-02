Ilfattoquotidiano.it - Regeni, l’ex consigliere di Renzi cambia versione: “Ero in Giappone”. La legale Ballerini: “Basiti”. Giudici inviano atti in procura

Prima i “non ricordo“, le risposte evasive e le contraddizioni emerse durante la sua testimonianza dello scorso 11 febbraio, definita “imbarazzante” dalla famiglia di Giulio. Poi, nella nuova udienza del processodiplomatico di Matteoalla presidenza del Consiglio, Armando Varricchio, già teste al processo sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano,. Con una mail inviata alla prima Corte d’Assise di Roma, ha spiegato che, rispetto a quanto riferito in Aula, “soltanto dopo aver consultato le agende” con gli appuntamenti dei giorni in cui Giulio scomparve (il 25 gennaio 2016, ndr), in quel periodo non si trovava a Roma, bensì in, per i lavori preparatori del G7 (il 42esimo vertice che si svolse poi a Shima il 26 e 27 maggio 2016, ndr).