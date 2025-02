Iltempo.it - "Record di accordi con Putin", siluro di Capezzone al Pd, scontro con Malpezzi

Leggi su Iltempo.it

Donald Trump ha sparigliato le carte negli sforzi per far terminare la guerra in Ucraina: il rpesidente Usa dialoga cone scarica fragorosamente Zelensky. Una posizione divisiva ma pragmatica che fa indignare l'Europa, che in tre anni di conflitto non ha toccato palla, e le forze progressiste come in Italia il Pd. Sen ne parla nel corso della puntata di mercoledì 19 febbraio di 4 di sera, su Rete4, con unal fulmicotone tra Danielee Simona, entrambi ospiti di Paolo Del Debbio. Ormai è una moda "indignarsi contro Trump tre volte al giorno, si alza un francese e dice che Trump è cattivo, poi si alza, poi si alza lae dice che Trump è cattivo", ironizza il direttore editoriale di Libero all'indirizzo della parlamentare del Pd.si dice "sostenitore di Trump" anche se il presidente Usa oggi "ha detto due gravi inesattezze", la prima è che "non puoi dire che è stata l'Ucraina a cominciare la guerra".