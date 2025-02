Sport.periodicodaily.com - Real Sociedad-Midtyjlland: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League 2024/2025. I favori del pronostico pendono dalla parte degli spagnoli dopo la vittoria conseguita all’andata.si giocherà giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 21 presso lae Arena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli spagnoli arrivano a questa sfida demotivata dopo la pesante sconfitta subita in campionato dal Betis che li ha fatti sprofondare all’undicesimo posto, fuori dall’Europa League. Ecco perchè la competizione continentale resta un obiettivo prioritario.I danesi sono fiduciosi nel ribaltare il risultato di svantaggio, malgrado la disparità dal punto di vista tecnico. Attualmente, nel proprio campionato, la squadra di Thomasberger è secondo a pari punti con il Copenhagen.