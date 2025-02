Sololaroma.it - Real Sociedad-Midtjylland, il pronostico di Europa League: spagnoli favoriti, piacciono i corner

Nella giornata di domani, giovedì 20 febbraio, andranno in scena le sfide di ritorno del playoff di, nelle quali sarà impegnata, alle 18.45, anche la Roma, che ospiterà il Porto. Tra le sfide in programma invece alle ore 21, all’Estadio Municipal de Anoeta scenderanno in campo, con i padroni di casa che potranno contare sul 2-1 ottenuto nella gara d’andata in Danimarca.che arriva a questo appuntamento dopo una brutta batosta subita in campionato, dove la trasferta con il Betis Siviglia si è conclusa con un pesante 3-0. Passo falso che potrebbe minare qualche certezza in vista di questa sfida di ritorno, nella quale però la superiorità tecnica da parte dellaresta un fattore e dovrà essere sfruttata per guadagnarsi la qualificazione.