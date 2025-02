Sololaroma.it - Real Madrid-Manchester City, occhio al Pronostico di Champions: Spettacolo assicurato, finale avvincente

LaLeague 2024/25 regala ancora una volta un duello spettacolare tra. Nella gara d’andata, i Blancos hanno ribaltato il risultato con un’incredibile rimonta firmata Bellingham, lasciando i Citizens a bocca asciutta dopo il vantaggio momentaneo di Haaland su rigore. Ora, il ritorno al Santiago Bernabeu promette scintille.Quando si gioca: data e orarioLa partita si disputerà mercoledì 19 febbraio 2025, con calcio d’inizio fissato per le 21:00. Il palcoscenico sarà lo storico Santiago Bernabeu, dove ilproverà a difendere il vantaggio.Dove vederein TV e streamingL’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253. Per lo streaming, la visione sarà disponibile su Sky Go e NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.