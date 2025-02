Universalmovies.it - Reacher | Alan Ritchson e NASCAR insieme in un nuovo promo

La terza stagione disarà rilasciata su Prime Video da domani 20 febbraio, ma perè anche periodo dizione.Il protagonista della fortunata serie tv ispirata ai romanzi di Lee Child, infatti, è stato tra i protagonisti assoluti della premiere di, ilattesissimo evento sportivo di Prime Video in arrivo a maggio. Come oramai noto da tempo, Prime Video è riuscita a strappare un accordo milionario con l’organizzazione dietro il campionatoper trasmettere alcune delle gare più importanti del campionato in via di lancio, e quale migliore occasione per promuovere l’evento in arrivo con il granitico protagonista di“?L’attore, da domani su Prime Video con i primi episodi della terza stagione di, ha presenziato all’evento, interagito con i fan e guidato anche una delle auto in corsa.