Ilfattoquotidiano.it - “Re Juan Carlos faceva sesso a quattro con il torero Jaime Ostos”: ecco la rivelazione hot che fa tremare la monarchia spagnola

Per una famiglia reale che piange in Inghilterra ce n’è un’altra che ride poco in Spagna. Anche qui, come nel caso dei Windsor, i guai arrivano da chi si è allontanato dalla corona. Harry, duca del Sussex, se n’è andato in California per scelta, mentre il vecchio redi Borbone ha scelto Abu Dhabi, per mancanza di alternative, in un esilio dorato.Eppure, la sua presenza ingombrante per lasi fa sentire distillando continuamente gocce di imbarazzo delle quali il figlio Felipe e la moglie Letizia farebbero volentieri a meno. L’ultima arriva in questi giorni, a gettare una macchia sull’immagine perfetta di royal family che da Madrid cerca di rassicurare il regno.A dare il via ai pettegolezzi e alle voci che non fanno bene a nessuno, una biografia, che uscirà il prossimo marzo, a tre anni dalla scomparsa del famoso