Dilei.it - Re Carlo, il vero motivo della fine del matrimonio con Diana. Parla il testimone

Esiste un momento preciso in cui iltraha iniziato a deteriorarsi. Lo ha rivelato un membro dello staff di Palazzo. Le nozze tra i due sono durate di fatto solo qualche mese, perché già nell’agosto del 1981, la situazione ha iniziato a precipitare., ilfinito prima che iniziasseRecentemente stanno uscendo diverse rivelazioni sul rapporto tradi cui non sapremo mai davfino in fondo la verità.si sposarono il 29 luglio 1981 con una cerimonia seguita da tutto il mondo. Fu il loro il primo royal weddingmodernità. Ma già durante la luna di miele era evidente che qualcosa non andava. Il Re infatti passava ore al telefono con Camilla, invece di stare con la novella sposa.era troppo giovane e ingenua per capire cosa stava accadendo dav