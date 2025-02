Re Carlo dovrà rinunciare a vedere spesso i figli di William e Kate | il motivo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Per la distanza geografica, ma anche per i rapporti non idilliaci con il secondogenito, renon vede da parecchio tempo idi Harry e Meghan, Archie e Lilibet. Nonno premuroso e molto attaccato ai nipoti, il sovrano parea frequentareanche idi. E .