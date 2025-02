Sport.quotidiano.net - Ravenna Fresia: "A Piacenza persi due punti". Domenica c’è il Riccione: vittoria obbligata

Il tredicesimo clean sheet stagionale della difesa giallorossa non ha impedito aldi perdere la vetta, occupata ora dal Forlì a +2. Il pareggio per 0-0 diha confermato la solidità del reparto arretrato giallorosso, evidenziando contemporaneamente qualche deficit sotto porta. In tutta la serie D, la retroguardiate, che ha incassato appena 13 reti, è dietro solo a quella del Siracusa nel girone I (10) e a quella del Cassino (12). Gabrieleè l’ultimo baluardo e, nel ritorno, ha incassato solo 2 gol: "Quella diè stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, soprattutto nel 1° tempo, quando i nostri avversari sono partiti forte, mettendoci in difficoltà, anche se poi, in concreto, non abbiamo rischiato nulla. Nel 2° tempo invece è sceso in campo undiverso, più motivato.