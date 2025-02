Internews24.com - Rastelli, l’elogio a Barella: «Lo considero uno dei centrocampisti più forti del mondo, quando allenavo il Cagliari…»

di Redazione: «Louno deipiùdelil Cagliari.» Le parole sul giocatore dell’InterIntervistato dai microfoni di areaNapoli, Massimo, ex allenatore diai tempi del Cagliari, ha parlato cosi del centrocampista:NICOLO’– «Loun calciatore completo per personalità, carisma e voglia di vincere, poi ha anche doti fisiche e tecniche.il Cagliari lo definivo un nuovo Dunga, è uno tosto e tignoso ed ha tanta qualità, secondo me è completo. All’Inter ha fatto un ulteriore step e con Conte ha fatto uno scatto nella crescita. molto di più. Lo reputo uno deipiùal».LA PRIMA VOLTA A CAGLIARI – «La prima volta che ho gicatore alle 12:30 ero a Cesena con il mio Cagliari, imposi alla squadra la colazione alle 7.