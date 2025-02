Spazionapoli.it - Raspadori: “Ho giocato nel mio ruolo ideale, vi racconto l’intesa con Lukaku”

Calcio Napoli notizie-racconta le sue sensazioni dopo il gol alla Lazio: rivelazione sule sulcon.La partita contro la Lazio ha portato un amarissimo pari nel finale, ma anche una buona notizia: un ritrovato Jack. L’attaccante è tornato al gol ed è sembrato esaltato dal 3-5-2 disegnato da Conte per sostituire Neres.ha raccontato questa gara e il suo momento napoletano ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “A pranzo con Chiariello”.svelaconha subito raccontatoavuta in campo con:“Io eabbiamo le caratteristiche giuste per giocare insieme ed esaltarci l’uno con l’altro. Quella di sabato è stata la prima partita che abbiamoinsieme, possiamo ancora migliorare e aumentare