Raspadori | Con Lukaku ci esaltiamo a vicenda Da trequartista mi sento più a mio agio

Oggi su Radio Crc è intervenuto in esclusiva Giacomo, attaccante del Napoli. Di seguito le sue parole:«Io eabbiamo le caratteristiche giuste per giocare insieme ed esaltarci l’uno con l’altro. Quella di sabato è stata la prima partita che abbiamo giocato insieme, possiamo ancora migliorare e aumentare l’intesa. La nostra intesa potrà essere fondamentale per aiutare la squadra e supportarci a. Il gol di sabato l’ho dedicato a mia figlia e al piccolo Emanuele che ho incontrato qualche mese fa in un hotel a Genova e a cui avevo promesso che avrei esultato per lui: mi ha fatto piacere avergli regalato questo momento di gioia.è un riferimento sia dal punto di vista dello spessore umano che come uomo spogliatoio. La sua struttura fisica e le sue qualità ci permettono di salire e di appoggiarci a lui in campo.