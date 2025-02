Ilrestodelcarlino.it - Rapinata sulla ciclabile a Pesaro: catenina strappata, lei si ferisce per riaverla

, 19 febbraio 2025 – “Se ho avuto paura? Tantissima. E anche adesso, dopo una settimana, sono terrorizzata a uscire di casa da sola”. La signora Francesca (il nome è di fantasia per sua tutela) non vuole essere riconoscibile in foto, né comparire con il suo nome di battesimo: teme che i rapinatori la possano rintracciare e farle del male. Ma ci tiene a fare sapere a tutti quanti quello che ha subìto mercoledì scorso, 12 febbraio, a, lungo ladi via del Novecento. Un’aggressione in piena regola che le è costata anche una frattura alla mano destra. La signora, 72 anni, è ancora molto scossa quando racconta come le è statala collana d’oro di dosso. “Istintivamente ho cercato fermare il ladro quando mi sono sentita tirare da dietro - spiega -. Non ci sono riuscita, e mi sono rotta il pollice, ne avrò ancora per un mese”.