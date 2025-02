Spazionapoli.it - Ranking Uefa, si complica tutto dopo l’eliminazione di Milan e Atalanta: la situazione

Leggi su Spazionapoli.it

Le eliminazioni dino la posizione dell’Italia all’interno del: ecco cosa sta succedendo. Adesso si fa davvero dura. Il percorso dell’Italia in Europa rischia di diventare davvero complesso, considerando le eliminazioni delle ultime ore died. Le due compagini nostrane erano chiamata a passare il turno, sopratperchè avversari e risultati dei match di andata rendevano ilassolutamente accessibile.Eppure, sia i rossoneri che la Dea hanno dovuto deporre le armi sotto i colpi di Feyenoord e Club Brugge, terminando cosi la propria corsa in Champions League. Restano Inter e Juventus ad essere chiamata a portare alta la bandiera dell’Italia (senza considerare le squadre in Europa League e Conference).Le prossime partite saranno importanti anche perché molto di quello che verrà fatto da qui in avanti potrebbe essere decisivo per quanto il riguarda l’assegnazione del quinto posto Champions.