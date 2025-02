Ilfattoquotidiano.it - Ranking Uefa, addio alle 5 squadre in Champions: oggi l’Italia è fuori dai giochi, servirebbe un miracolo

Martedì 18 febbraio la Serie A ha dettoalla possibilità di avere di nuovo 5inLeague. Diventa infatti praticamente impossibile per l‘Italia raggiungere le prime due posizioni deldopo le eliminazioni di Milan (1-1 con il Feyenoord) e Atalanta (sconfitta 3-1 al Gewiss-Stadium dal Bruges) ai playoff diLeague.ha recuperato qualche piccolissimo punto sulla Spagna seconda, in virtù del pareggio dei rossoneri a San Siro, ma la loro uscita dal torneo così come quella della Dea pongono la stessa Spagna in una condizione di grandissimo vantaggio da qui in avanti, potendo contare su un maggior numero diancora impegnate in Europa. Il quinto posto in Serie A, che un anno fa è valso la qualificazione alla massima competizione europea, l’anno prossimo varrà “solamente” un posto in Europa League.