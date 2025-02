Unlimitednews.it - Ranieri “Col Porto chance al 50%, Letexier è bravissimo”

ROMA (ITALPRESS) – “La lettera del club all’indirizzo della Uefa? Non mi interesso di cose fuori dal calcio.è un enfant prodige francese, è stato designato per la finale dell’Europeo e quando ero in Ligue 1 ha diretto alcune mie partite. E’. Ho 1200 gare e non ho mai detto niente sugli arbitri, a me va bene tutto, so che fanno un mestiere difficilissimo”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudioin conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno del play-off di Europa League contro il, parlando della designazione del fischietto francese dopo le proteste per la direzione di Stieler nella gara di andata. All’Olimpico si partirà dall’1-1 di O. “Il calcio è uno sport bellissimo, non c’è niente di scritto. Ho detto alla fine della partita di andata che sarà un 50 e 50.