Ramy morto dopo inseguimento, il Consolato egiziano si informa sullo sviluppo delle indagini

Milano, 19 febbraio 2025 – CasoElgaml, ildi Milano ha inviato al procuratore Marcello Viola, nei giorni scorsi, una richiesta per chiedere di rimanereti, per quanto possibile,sulla morte del 19enne del quartiere Corvetto, avvenuta a seguito di uncon i carabinieri. Entro la fine del mese è atteso il deposito della consulenza cinematica disposta dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Seraifni, per la quale l'esperto Domenico Romaniello aveva chiesto una proroga a inizio febbraio, necessaria per ulteriori analisi e in particolare sul palo del semaforo all'angolo tra le due viale Ripamonti e via Quaranta, dove lo scooter si era schiantato. Attesa nei prossimi giorni anche la relazione sull'autopsia eseguita sul corpo del ragazzo.