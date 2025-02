Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo di 19 anni muore a poche ore dall’incidente in scooter a Bologna. Chi era

San Lazzaro (), 19 febbraio 2025 - Una notizia devastante quella arrivata alle prime ore della mattina di oggi per le strade della Ponticella, a San Lazzaro. Non ce l’ha fatta, purtroppo Alberto Chersoni, il 19enne che ieri si è schiantato, in territorio di Castel Guelfo, mentre era in sella al suo Kymco. Il 19enne, che aveva da poco iniziato gli studi all’Università di, viveva da qualche tempo alla Ponticella. L’incidente in via Larga, ieri, gli è stato fatale: le ferite riportate erano troppo gravi e le sue condizioni disperate già quando è arrivato al Maggiore dove è poi deceduto, nella tarda serata di ieri. Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 15. Stando alle testimonianze, a dare l'allarme per il 19enne finito nel fosso, sarebbero stati due ciclisti di passaggio sulla strada provinciale 31 che collega Castel Guelfo al parco commerciale dell'Outlet.