Lanazione.it - Ragazzo accoltellato nel centro di accoglienza, un 18enne portato in carcere

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 19 febbraio 2025 – C’è un fermo per l’accoltellamento neldidi viale Corsica a Firenze, avvenuto lo scorso 18 gennaio. Lo comunicano i carabinieri della compagnia di Firenze, Si tratta di undi 18 anni tunisino, già noto alle forze dell’ordine, ora indagato per il reato di tentato omicidio. Il fermo è avvenuto nella giornata di martedì 11 febbraio. Le indagini sono iniziate nel pomeriggio del 18 gennaio scorso, quando i carabinieri sono intervenuti neldidove era statoun giovane cittadino tunisino, poi trasall’ospedale Careggi di Firenze e operato d’urgenza al cuore. Il giovane era statodurante una lite. I militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze, sono riusciti a raccogliere importanti elementi probatori per risalire all’autore del gesto, anche grazie a testimonianze audio e alla visione dei firmati di videosorveglianza della zona interessata.