Raducanu in lacrime in campo, c'era un suo stalker ad assistere al match contro Muchova (Video)

Emmasta disputando il Dubai Tennis Championship. Ma la tennista britannica si è presa un grosso spavento neldi ieri seraKarolinaininun suoadalLaè stata presa di mira da “un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo” nei suoi confronti. La campionessa degli Us Open 2021 si è avvicinata all’arbitro durante la partita, indicando verso il pubblico, per poi rientrare inin. Lunedì scorso, l’uomo l’aveva avvicinata in un’area pubblica.Pretty scary situation when aturns up at yourdid well to finish given how rattled she was.pic.twitter.com/aQJB43BTVv https://t.co/uYSjpU3ZZk— John Dean (@JohnDean) February 19, 2025La Wta ha stilato di conseguenza un comunicato:Lunedì 17 febbraio, Emmaè stata avvicinata in un’area pubblica da un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo.