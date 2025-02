Quinta italiana in Champions a rischio | le sconfitte di Atalanta e Milan pesano sul ranking

Leggi su Ilnerazzurro.it

In questo febbraio 2025 sono andati in scena gli inediti play-off della nuova edizione dellaLeague. In attesa di scoprire i risultati degli ultimi ritorni previsti per stasera, le partite di ieri hanno visto le sorprendentidi, che non accederanno agli ottavi di finale. Risultati che compromettono l’obiettivo di portare cinque squadre italiane nella massima competizione europea.Italia terza nel: si allontana la SpagnaDopo i risultati della fase a campionato delle competizioni europee, si stava delineando una certa possibilità su portare nuovamente cinque italiane inLeague. Possibilità che, però, dopo i playoff di, si sta facendo sempre più remota.Infatti, sia i nerazzurri bergamaschi che i rossoneri si sono dovuti arrendere rispettivamente al Club Brugge (autore di una gara di ritorno di alto livello) e Feyenoord (nonostante le svariate assenze, il cambio in panchina e l’addio del bomber Jimenez che è andato proprio al).