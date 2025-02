Amica.it - Questo massaggio stimola il microcircolo, eliminando la sensazione di gambe pesanti e aiutando a ridurre il ristagno di liquidi. Ma non è solo una questione di leggerezza...

Se fino a ieri pensavate che una spazzola servisseper i capelli, preparatevi a cambiare idea. Perché una buona spazzolatura a secco è una buona idea perre il sistema linfatico e migliorare la circolazione. Il dry brushing è il rituale di bellezza che sta facendo impazzire chiunque voglia una pelle luminosa e un corpo più tonico. Non è una magia, ma un gesto semplice (e molto economico e sostenibile) che aiuta a riattivare la circolazione, favorire il drenaggio linfatico e regalare un’esfoliazione naturale senza bisogno di scrub o prodotti chimici. Purtroppo, spesso le azioni svolte in casa vengono eseguite male o sono mal gestite e, di conseguenza, non sempre si ottengono i risultati sperati.