Superguidatv.it - “Questa La So”, per la prima volta in Italia un quiz in diretta a “Le Iene Show” grazie alla piattaforma 45Ideas di IdeaSolutions

Leggi su Superguidatv.it

Per lain, il celebre programma di1 “Le” lancia unincon premiazione in tempo reale:La So. Un format innovativo che promette di coinvolgere il pubblico da casa in un gioco avvincente, con la possibilità di mettereprova la propria capacità di attenzione e vincere premi in tempo reale. L’esperimento segna un’ulteriore evoluzione dell’interattività televisiva, trasformando lo spettatore in protagonista e rendendo l’esperienza ancora più dinamica e immersiva, semplicemente utilizzando il proprio smartphone.“La So”, per lainunin tempo reale con la possibilità di vincere dei premi in gettoni d’oroIlmette in palio ben 1.000 euro in gettoni d’oro per ogni domanda posta durante la trasmissione.