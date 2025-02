Cultweb.it - Quello che dobbiamo sapere della polmonite bilaterale: sintomi, quanto è contagiosa, come si cura

Laè una forma grave diche coinvolge entrambi i polmoni, causando infiammazione degli alveoli, le piccole sacche d’aria responsabili dello scambio di ossigeno. Questa condizione può insorgere a seguito di un’infezione batterica, virale o fungina e può provocareseveri, soprattutto in persone con un sistema immunitario indebolito. Nei casi più gravi, può portare a insufficienza respiratoria, necessitando cure intensive, propriosta avvenendo in queste ore a Papa Francesco, precedentemente diagnosticato con bronchite.Isono simili a quelli di unatradizionale, ma con una maggiore compromissione respiratoria. Si manifestano febbre alta, brividi, tosse persistente (spesso con catarro denso), difficoltà a respirare, dolore toracico e, in alcuni casi, nausea, vomito e diarrea.