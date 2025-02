Puntomagazine.it - Quartieri Spagnoli: sorpreso a spacciare dalla finestra di casa. Arrestato 55enne dalla Polizia di Stato

Leggi su Puntomagazine.it

per detenzione di sostanze stupefacenti e contrabbando di sigarette a Napoli: sequestrati cocaina, denaro e attrezzatura di videosorveglianzaProseguono i servizi straordinari predispostiQuestura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Nella serata di ieri, personale delladiha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti unnapoletano con precedenti di.Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Maddalenella degli, hanno notato un soggetto che,di un’abitazione al piano terra, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.