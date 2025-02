Dilei.it - Quanto costa sposarsi nel 2025

Non c’è crisi economica o inflazione che tenga: il settore del wedding in Italia non si arresta, e continua a crescere. Oltre ad aumentare il numero di matrimoni celebrati (sono stati 184.207 nel 2023), sono sensibilmente incrementati anche i costi medi delle cerimonie e il numero dei professionisti coinvolti nell’allestimento, con un giro d’affari per il comparto nuziale che ha raggiunto la quota record di 4 miliardi di euro. Lo conferma un importante studio del settore, che traccia un profilo non solo economico dei fiori d’arancio italiani, ma anche un identikit delle coppie prossime al sì.Quali sono i costi medi di un matrimonio in ItaliaIn un mondo in continua evoluzione, cambiano anche tendenze e consuetudini legate al matrimonio: sale l’età media degli sposi, così come il numero dei professionisti del settore a cui le coppie scelgono di affidarsi per il proprio sì.